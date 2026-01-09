9日（金）、女子チャンピオンズリーグ（WCL）のリーグラウンド第3節が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはポルトガルのベンフィカとアウェーで対戦した。

ヨーロッパの各国リーグの上位チームが集うWCL。リーグラウンドはグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、ホームアンドアウェイ方式の2回総当りで争う。各組の2位全チームと3位チームの最上位1チームがプレーオフに出場し、その勝者が各組の1位チームが待つ準々決勝へと駒を進めていく。

2025-26シーズンのWCLには、石川真佑が所属するノヴァーラ（イタリア）と、秋本美空が所属するドレスナーSC（ドイツ）が参加している。ノヴァーラはグループBに、ドレスナーSCはグループDに分けられている。なお、ノヴァーラはここまで2試合を終えて1勝1敗としている。

第1セット、コートにはスタートから石川の姿が。序盤は競った展開となったものの、中盤にかけてブレイクしたノヴァーラが前に出る。その後もリードを維持したノヴァーラは第1セットを取った。続く第2セットは終始、ノヴァーラのペースで試合が進んだ。中盤、13-4まで点差を広げたノヴァーラは勢いそのまま25-15の大差で第2セットを取る。

第3セットもノヴァーラが先行する入りに。しかし、2セットダウンで後がないベンフィカがノヴァーラを猛追。終盤にかけて点差を縮める。先にマッチポイントを握ったノヴァーラだったが、相手にデュースへ持ち込まれる。相手の反撃に苦しむ場面もあったものの、第3セットを31-29で取り切ったノヴァーラがストレート勝利を収めた。石川はチーム3位の8得点を獲得。安定したレセプションやチームが波に乗るブロックポイントでチームの勝利に貢献した。

これでリーグラウンドの戦績を2勝1敗としたノヴァーラは次戦の第4節、14日（水）3:00よりトルコのフェネルバフチェとアウェーで対戦する。なお、フェネルバフチェとは第2節で対戦しており、その際はノヴァーラがストレート負けを喫している。

■試合結果

ノヴァーラ（イタリア）3-0 ベンフィカ（ポルトガル）

第1セット 25-20

第2セット 25-15

第3セット 31-29