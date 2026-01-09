米津玄師、HANAコラボで話題の紅白「IRIS OUT」映像を再び公開 「さよーならまたいつか！」＆チェンソーマン花火映像も
米津玄師が、自身の公式YouTubeチャンネルで『NHK紅白歌合戦』のパフォーマンス映像2本を公開した。ファンからの再公開を求める声に応えたもので、注目のステージが改めて楽しめる形となった。
公開されたのは、2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で初披露された「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）と、2024年の『第75回NHK紅白歌合戦』で披露された「さよーならまたいつか！」（NHK連続テレビ小説『虎に翼』主題歌）の2曲。
「IRIS OUT」は、HANAのゲスト出演やサメの乗り物などを取り入れた大規模な演出と、総勢100人による圧巻のパフォーマンスが話題に。NHK公式YouTubeで1週間限定公開された際には、6日間で1000万再生を突破していた。今回のアーカイブ化は、その反響に応えるかたちで実現した。
「さよーならまたいつか！」は、ドラマのキャストとの共演による特別演出で注目された映像。あわせて、2025年12月に東京・お台場で開催された『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―』のアーカイブ映像も公開されている。
同イベントは、「IRIS OUT」「JANE DOE」の楽曲にのせて夜空を彩ったスペシャル花火企画で、お台場レインボー花火とのコラボとして実施。雨の中にもかかわらず多くの観客が集まり、盛況を博した。映像にはデンジとレゼの特別フレームが使用され、ナレーションは劇場版でデンジ役を務めた戸谷菊之介が担当している。
