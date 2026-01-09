歌手でタレントの森口博子が8日に自身のアメブロを更新。番組の収録後にデビュー40周年をサプライズで祝福されたことを報告した。

【映像】森口博子「が、が、頑張りました」スタイル際立つ衣装を披露

この日、森口は「先日の『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい3時間スペシャル』収録後に感動の出来事がありました」と切り出し「何と、スタッフの方々からサプライズでデビュー40周年のお祝いの花束を頂きました」と報告。「驚きと、みなさまの温かいお気持ちに感動して涙が出ちゃいました」と感激した様子でつづり、花束を抱えた自身のショットを公開した。

また、花束が登場した際には「どなたか誕生日かしら？なんて思っていたら…まさかの私へ！？」と驚いたことを明かし「メッセージまで感激です 本当に、ありがとうございました」と感謝を述べた。

続けて「所ジョージさんと、20代の頃から司会を務めさせて頂き、あっという間に50代」「長いお付き合いのスタッフの皆様とも、歴史を感じます」としみじみとコメント。さらに、着用していた衣装について「ちなみに、振袖ですが何か？レギュラーになった頃から、ずっと振り袖ですが、何か？（笑）」とお茶目に述べ「とても、鮮やかでおめでたい柄で気に入りました」とつづり、ブログを締めくくった。