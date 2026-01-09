８日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、新幹線のリクライニングシートを倒す時の声かけについて、意見が真っ二つに割れた。

新幹線のリクライニングシートについて、見取り図・盛山晋太郎は「倒していいですか？って声かけ…」というと、ダイアン・津田篤宏が間髪いれず「あれいらん」といい、令和ロマン・松井ケムリも「ぼくもいらないな」とコメントだ。

だが盛山は「大きな声で言えないですが…言った方がよくないですか？」と反論。ケンドーコバヤシは「俺は口パク」だというと、盛山は「全然それでもいい。意思を伝えた方がいいのかなって」と話した。

津田は「声かけるのも、かけられるのも鬱陶しくない？」というと、盛山は「弁当がこぼれたことがある。何も言わんと倒されて。そっから言うようになった」と言ったが「でも、これだけ言わない方がベタに…」と言わない派が多いことに若干戸惑い気味。

すると蛍原徹が「言われて嫌な気はしない」というと、盛山も「ぼくも」と同意。反対派の津田は「（言われたら）どうぞ、どうぞしかないんだから」と最後まで意見は真っ二つだった。