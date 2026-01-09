タレントの堀ちえみが8日に自身のアメブロを更新。腰痛のため仙骨硬膜外ブロック注射を受けたことを報告した。

この日、堀は「先日の整体で随分と良くなりましたが、まだまだ痛みはあり不安です」と切り出し「久しぶりに仙骨硬膜外ブロック注射を受けました」と告白。「今回はブロックを打つべきだなというのは、今までの経験からなんとなくそのように考えていたので、ある程度の覚悟はできていました」と明かしつつも「痛かったけど…腰の痛みに比べたら、大丈夫です。我慢できますね！」と心境をつづった。

続けて「今回は久々に辛い腰痛でしたので、本当に有り難いブロック注射です」と感謝を述べ、主治医の見解について「冬場に痛みが出てきていたことから、冷えも原因しているのかも…とのこと」と説明。「やはり手術は最終手段。それでも私の場合には、やらないに越したことはないと、これが先生の見解です」と明かし「私もそれに納得しています」とコメントした。

その後、注射後に20分ほど休んだことや、採血をしたことを報告し、薬局へ行った後に「今からやっと昼食です」と食事の写真を公開。「やはりブロック注射は、わりと即効性があります」と効果を実感した様子でつづり、ブログを締めくくった。