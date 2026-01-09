美人YouTuber、ミニスカコスプレ披露「思わず二度見」「完璧に着こなしてる」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】YouTuberのかすが1月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。
かすは「すぱのびでコスプレ企画参加してきたよ〜！みんなと写真撮りたかったなん」と綴り、ABEMAのバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by今日、好きになりました。』（毎週水曜 よる9時〜）出演時の、オフショットを投稿。華やかな衣装に身を包み、美しい脚のラインが際立つミニスカート姿を披露した。
また、人気コスプレイヤー・えなことの共演についても触れ、「えなこと共演できて楽しかった嬉しかった」「大切な衣装貸してくれてありがとう 衣装可愛すぎてテンション上がっちゃった」と、喜びを報告。この投稿にはえなこ本人が反応し、「もうね、あげちゃうわこれ」と仲の良さがうかがえるコメントをしている。
この投稿に「衝撃の可愛さ」「プリンアラモードのコスプレ？思わず二度見した」「お人形さんみたい」「完璧に着こなしてる」「えなことのやり取りが尊すぎて胸熱」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
