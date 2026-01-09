¥Ù¥Ã¥«¥à²È³Î¼¹ÁûÆ°¡¡Ä¹ÃË¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¢Î¾¿Æ¤ËÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Î¾¿Æ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡õ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Ã¥«¥àÉ×ºÊ¤È¡¢Ä¹ÃË¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÉ×ºÊ¤ÎÉÔÃç¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥«¥à²È¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢°ì»þ¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ÃË¤ÏÉÔºß¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢ÈþµÓÁ´³«¤Ç¹±Îã¤Î²ÈÂ²¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡±Ñ»æDaily Mail¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥ó¥°¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ù¥Ã¥«¥àÉ×ºÊÃ´Åö¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥Ï¡¼¥Ü¥È¥ë¡õ¥ë¥¤¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÃ´Åö¥Á¡¼¥à¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Ë¡Åª¤Ê½ñ´Ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤ËÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î½ñ´Ê¤ËË¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í×ÀÁ¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥ë¥Ä¤Èµó¼°¤·¤¿ºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥«¥à²È¤À¤¬¡¢ºòÇ¯5·î¡¢Éã¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Î50ºÐ¤ò½Ë¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÉ×ºÊ¤¬°ìÅÙ¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éºÆ¤Ó¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬Î¾¿Æ¤äÄï¤òSNS¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤È¥Ë¥³¥é¤Ï¥Ù¥Ã¥«¥à²È¤ÎÃ¯¤«¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºò²Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤È¥Ë¥³¥é¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¤ÎÉã¤ÇÉÙ¹ë¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Ú¥ë¥Ä¤¬½êÍ¤¹¤ëÅ¡Âð¤Ç¡¢200¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤ò¾·¤2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¼°¤òµó¹Ô¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¥Ú¥ë¥Ä²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Î»¿¤·¡¢¥Ù¥Ã¥«¥à²È¤Î¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ï¥Ù¥Ã¥«¥à²È¹±Îã¤Î¥è¥Ã¥È¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¥Ã¥«¥à²È¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸¥µ¥ó¥È¥í¥Ú²¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥³¥é¤Î¼Â²È¤¬¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤¿¥Ù¥Ã¥«¥à²È¤Î¥è¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£The Sun¤Ï¡¢¥Ë¥¢¥ß¥¹¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤à¤½Ð¤·¤Î¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
