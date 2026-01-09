Snow Man内で“お年玉どうする問題”勃発、阿部は「ラウール・目黒・向井」にあげた
アイドルグループ・Snow Manの阿部亮平（32歳）が、1月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。グループ内で“お年玉どうする問題”が勃発し、阿部は「ラウールと、目黒（蓮）と向井の3人に」あげたと語った。
この日、「年末年始、どう過ごされてましたか？」と聞かれた阿部は「年末はカウントダウンのライブやらせてもらって。あとはカウントダウンが終わったあとに、佐久間大介（33歳）と2人で、初詣行ってきました」と語る。
さらに「あとは年始のお休みは、家族でゆったり、こたつでおせち食べたりとか。着なくなった服とかをダンボールにいっぱい詰め込んで、いとこにあげたり。そういうことしてました」とのこと。
また、メンバーの間では「“お年玉どうする問題”が勃発して。メンバー間で。今までこんなことなかったんですけど、ラウールと、目黒（蓮）と向井の3人に、僕はあげました。サラッと（笑）」と笑った。
