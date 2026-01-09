ハワイでトレーニング風景を投稿

女子ゴルフの山下美夢有（花王）が8日にインスタグラムを更新。新シーズンに向け、ハワイでトレーニングを行っているが、微笑ましくもハードな鍛錬の様子に反響が寄せられた。

山を登ったり下ったりしていた、妹を背負って。山下は緑のトップスとグレーのスカート姿で、妹の蘭さんをおんぶしていた。小走りに山を駆け上がる。足元が悪いところもあり、時には慎重に歩みを進めていた。

山下は「#ダイヤモンドヘッド #トレーニング #ハワイ」と記し、実際のトレーニング動画を投稿。妹を背負う姉という構図に驚きの声が寄せられた。

「体幹も脚力も強いですね」

「そこまでトレーニングするかあ」

「軽々なのがスゴイ」

「こんなトレーニングしてるから勝てるんですね」

「足元怪我せんように気をつけて」

昨季は米女子ゴルフツアー（LPGA）を主戦場とした24歳の山下は、AIG全英女子オープンで海外メジャー初制覇するなどツアー2勝。2025年シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）に輝いた。ツアーでは354万5888ドル（約5.5億円）を稼ぎ、賞金ランクでは、日本勢トップの3位に入った。



（THE ANSWER編集部）