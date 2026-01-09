Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧が９日、東京・寺田倉庫Ｇ１ビルで「ガウディ没後１００年公式事業 ＮＡＫＥＤ ｍｅｅｔｓ ガウディ展」（１０日〜３月１５日、同所）取材会に出席した。

本展で公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める伊野尾は、青色の髪にイメチェンして登壇。明大理工学部建築学科卒という経歴もあり「印象に残った展示物は断面図のレプリカです。僕が学生時代にかいたものとは、格が違いすぎて、すごすぎる…」と感嘆。「ガウディは教科書の中の人というイメージだったけど、今回の展示を見て、天才なりに悩み、試行錯誤していたことを体感しました」とガウディの世界観に浸ったことを明かした。

展示ナビゲーターも務めており、「メンバーの薮（宏太）、有岡（大貴）はスペインでガウディのサグラダ・ファミリアを見たことがあるらしく、話を聞いてイメージを膨らませて（ナレーション）収録しました」と告白。「メンバーみんなに（本展に）来て欲しい。薮と有岡には、実際のサグラダ・ファミリアと比較してどう感じるか、感想聞きたいし、特に一緒に行きたいメンバーは郄木雄也かな。一番はしゃいでくれそう」と期待した。