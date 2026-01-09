三連休中日の11日は強い冬型の気圧配置になり、四国地方でも山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。11日から12日にかけては、高速道路の通行止めや鉄道の運休など、交通機関に大きな影響が出るおそれがあります。

愛媛県の四国山地沿いと徳島県三好の山地では特に大雪に注意

四国地方では、11日に日付が変わる頃から強い寒気の流れ込みに合わせて、山間部で雪が降りだす見込みです。11日の午後は、平野部を含めて広い範囲で雪が降り、山間部では雪の降り方が強まるでしょう。

特に大雪に注意が必要なのは、愛媛県の久万高原町から四国中央市にかけての四国山地沿いと徳島県三好の山地で、多いところでは30〜50センチの雪が降る予想です。このエリアには、高速道路や鉄道の路線が通っていますので、大雪による交通障害が発生するおそれがあります。三連休は県をまたぐ移動を予定されている方も多いかと思いますので、交通機関の情報をしっかりと確認してから行動するようにしてください。

12日になると、冬型の気圧配置は西から緩むため、四国地方の雪は12日の午前中には止む見込みです。

連休明け13日の朝は路面凍結のおそれ

13日の朝は、内陸部を中心に冷え込みが強まり、道路に雪が残っている所や濡れている所では路面凍結のおそれがあります。

凍結した路面の走行には、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンが効果的ですが、それらを過信することなく、急ハンドルや急ブレーキをしなくても済むような余裕を持った運転を心がけましょう。