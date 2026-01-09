中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した1月第1週の投票結果が出た。

◇ドヨン、2026年を開く偉大な歌1位

2026年の音楽トレンドを導いていく偉大な歌（THE GREAT SONG）を選ぶ投票で、ドヨンの『Be My Light』が1位に選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票で、『Be My Light』はファン投票12万5833票で合計61．4％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票3万9971票で合計19．5％の支持を受けたヨンタクの『Juicy Go （Duet withキム・ヨンジャ）』が選ばれた。

ドヨンの『Be My Light』 の1位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）COEXメディアタワー清潭（チョンダム）方面で、ヨンタクの『Juicy Go （Duet withキム・ヨンジャ）』の2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）で1月17日から23日まで確認することができる。

3位はファン投票3万1357票で合計15．3％の支持を受けたPLAVE（プレイブ）の『Hide and Seek』が占めた。

◇2026年最高の「午年スター」投票1位の主人公はウォンビン

まっすぐに駆け抜けていく魅力で、2026年を熱く盛り上げる最高の午年スターを選ぶ投票で、RIIZE（ライズ）のウォンビンが1位に輝いた。ファン投票100％で選定する該当投票で、ウォンビンはファン投票1万9622票で合計32．8％の支持を受けて1位に選ばれた。

ウォンビンの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー大峙（テチ）方面で1月17日から31日まで確認することができる。

2位はファン投票1万6511票で合計27．6％の支持を得たPLAVEのバンビ、3位はForestella（フォレステラ）のチョ・ミンギュがファン投票1万2745票で合計21．3％の支持を得て選ばれた。