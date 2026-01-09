◇ヒューマノイドの「指戦争」

今月6〜9日（現地時間）、米ラスベガスで開かれた「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES 2026）」では、産業現場から家庭まで幅広く活用されるヒューマノイドロボット技術が数多く紹介された。

現代車グループの系列会社ボストン・ダイナミクスの産業用ロボット「アトラス」をはじめ、洗濯物を畳み牛乳を取り出すLG電子の家庭用ロボット「クロイド」、ボクシングの試合を披露した中国ユニツリーの「G1」、ダンスを披露した中国AGIBOTの「A2」などが相次いで技術力を示した。

なかでも今回の「ロボット戦争」で最大の注目点となったのが、指の技術だ。人の手には20個余りの骨や関節があり、その間を筋肉や腱が精密につないでいる。指を曲げ伸ばししたり力を加えたりする際には、骨・筋肉・腱が一体となって微細に動く。機械での再現が容易でないだけに、「指の関節技術」はヒューマノイドのハードウエア開発において中核をなす要素であり、最大の勝負所とされる。

研究用モデルで指3本（グリッパー）を採用していた「アトラス」は、今回の量産型モデルでは指を1本増やして4本とした。テスラの「オプティマス」をはじめ、「クロイド」「G1」「イオン」（スウェーデン企業ヘキサゴン）などは、いずれも指5本を採用している。

では、ヒューマノイドロボットが機能するために必要な指の本数はどれくらいなのか。漢陽（ハニャン）大学ロボット工学科のペ・ジフン教授は「実際に物体を落とさずに操作するための最小限の本数は4本だ」とし、「産業現場で物をつかみ、操作する用途に限れば、3本でも十分だ」と語った。

そのうえで「硬い物体から壊れやすい物体まで、力を微細に調整する必要があるが、現在の産業用ロボットは、力ではなく位置を基準に制御されている」とし、「卵のように壊れやすい物体を軽くつかむための調整・制御技術自体は完成段階に近いものの、それを実装するためのセンサー技術がまだ追いついていない」と説明した。

指の本数が増えれば作業領域は広がるが、単純に増やせばよいわけではない。指の関節という超小型空間にモーターや減速機、センサーをすべて収めながら柔軟な動きを確保する必要があり、その結果、数十個のアクチュエーター（信号に応じて動作を行う装置）が必要となる。サイズや重量、コストが増大するのは避けられない。現代車証券のパク・ジュンヨン研究員は「技術的な制約から、2〜3指型グリッパーを選択する企業も多い」と話した。

現代車グループの張在勳（チャン・ジェフン）副会長も、アトラスの指の本数について「工場内で使用するうえで最も適した機能と原価を考慮した結果だ」としつつ、「指5本までの開発についても、継続的に研究している」と述べた。

人間の姿よりも効率的なロボットの形はないのだろうか。韓国科学技術院（KAIST）電算学部のチョ・ソンホ教授は「私たちが暮らす環境が人間中心に設計されているため、ロボットも人に似た形で作られてきたが、『ヒューマノイドが必ずしも人に似ている必要はないのではないか』という問題提起もある」と指摘した。

実際、アトラスやオプティマスは二足歩行を採用している一方、クロイドとイオンはそれぞれ車輪6個と2個を備え、水平方向の移動に特化している。ペ・ジフン教授は「車輪型ロボットはより広い面積を占有する」とし、「産業現場はラインが狭く、段差や階段を上下に移動しなければならない場合も多いため、産業用ロボットでは二足歩行の方が効率的だ」と説明した。

パク研究員は「ロボットが人間社会で受け入れられるためには、『人の姿』が有利に働く側面もある」とし、「ロボットの手についても、低コストで高度化した形を実現する技術力が重要だ」と述べた。