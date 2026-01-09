山梨・扇山の山火事鎮圧のめど立たず　一時住宅まで150メートルに迫る　76世帯143人に避難指示

山梨県で起きた山火事は、発生から丸一日以上たった9日午後も燃え続けています。

火の手は住宅のすぐ近くまで迫っていて、自衛隊のヘリによる消火活動が続けられています。

山梨・上野原市の現場近くの集落からフジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。

民家の裏手、かなり近いところから白い煙が今も立ち上っています。

8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、約29時間が経過した9日午後現在も燃え続けています。

一時、火の手は山のふもとの住宅の敷地まで約150メートルのところに迫り、午前中から自衛隊のヘリなどが空中散水するなど消火活動を行っていますが鎮圧のめどはたっていません。

近隣住民は「こわいですね。自分の力ではどうにもならない。（火が）すごく迫ってますね、こっちに。きのうの方がもっと上だった」と話しました。

市は76世帯143人に避難指示を出していて、避難の準備をする住人の姿もありました。

――Q.火の燃え広がり方は？

午前中に比べると火の手は西の方向に移動しているように見えます。

こちらから炎は確認できませんが、今もまだ白煙が出続けているという状況です。

消防によりますと、9日の消火活動は日没の1時間前に終了するということで、10日以降は風が強まるという情報もあり、さらに燃え広がらないか注意が必要です。