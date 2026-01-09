¡Ú ÀÖÀ¾¿Î ¡Û40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ïà¤Û¤Ü¥ª¡¼¥ëAáÂç¿Í¤ÎÓÏ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¥¢¥Á¥·¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß40ºÐ¤ÎÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿ÍÑ»æ¤ÎÀÜ¼Ì¤òÅê¹Æ¡£°ìÈÖ¾å¤Î¡Ö°å»Õ¿Ç»¡¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ·×Â¬¡¦´ã²Ê·Ï¸¡ºº¡¦Ä°ÎÏ¸¡ºº¡¦·ì°µÂ¬Äê¡¦ÇÙµ¡Ç½¡¦¶»ÉôXÀþ¡¦¿´ÅÅ¿Þ¡¦·ì±Õ°ìÈÌ¡¦Å´¡¦ÅÅ²ò¼Á¡¦ÅüÂå¼Õ¡×¡Öç¹¡¦¶Ú¼À´µ¡¦´Îµ¡Ç½¡¦·ìÀ¶³Ø¸¡ºº¡¦¿ÕÁí¹ç¡×¤Þ¤Ç¡¢¥º¥é¥ê¤È¡ÖA¡×¡ÖÆÃ¤Ë°Û¾ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤À¤±¡Ö»é¼ÁÂå¼Õ¡×¤ÎÍó¤Ë¡ÖB¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÖHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï·ì´ÉÊÉ¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò½üµî¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Ê¸¶ç¤ÎÉÕ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜ¼Ì¤Î¾å¤Ë¡Ö¤³¤ó¤À¤±¼ò°û¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¥¢¥Á¥·¡×¤ÈÆâ¾ð¤ò¼«¤éË½Ïª¡£ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Î»ñ¼Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÓÏ¤ß¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
