ロイヤルパークホテルは、2月15日〜3月31日の期間限定で、1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」において「いちごと抹茶のアフタヌーンティー」を発売する。

いちごの可憐さと抹茶の深みが織りなすスイーツとセイボリーで、洋と和が調和する味わいを堪能できる「いちごと抹茶のアフタヌーンティー」が登場する。

いちご畑に佇む“くま”を表現したチョコレート細工は、“いちごミルク色”のくまが花を抱えた愛らしい仕上がりになっている。隣には、抹茶のスポンジにマスカルポーネのクリームといちごジャムを重ね、ふんわりと生クリームをトッピングした美しい層の重なりを楽しめるグラス仕立てのティラミスが並ぶ。また、ピンクとグリーンのツートーンが印象的なマカロンや、抹茶とホワイトチョコが織りなすオペラ、抹茶を存分に味わえる濃厚なテリーヌ・ショコラなど、多彩な抹茶スイーツが揃う。みずみずしい口当たりと爽やかな酸味が広がるロゼスパークリングワインジュレといちごのコンポートや抹茶タルトにいちごチョコクリームを合わせたタルトショコラなども用意した。

セイボリーには、生ハムとカッテージチーズにいちごと抹茶の香りを添えた前菜、みたらし風のあんが甘辛さを演出する茶そば稲荷、抹茶としば漬け入りタルタルソースがアクセントのフィッシュフライなど、和の趣を感じる品々がラインアップした。

いちごと抹茶の魅力あふれるアフタヌーンティーで心ほどける贅沢なティータイムを過ごしてほしい考え。

［いちごと抹茶のアフタヌーンティー 概要］

期間：2月15日（日）〜3月31日（火）

時間：11:00〜17:00

店舗：1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：一人 8000円

予約・問合せ：03−5641−3600

（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp