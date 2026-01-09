ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ö°¤¤Ìò¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×ÇÐÍ¥¶È¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡×
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ËÅÐÃÅ¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö°¤¤Ìò¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ3Ç¯¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡£18ºÐ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÇÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë¤ÎÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Íâ92Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ÆÈôÌö¤·¡ÖºîÉÊ¤È´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³Ê¹¥ÎÉ¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¡Ä¤½¤¦¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¡¢º£¤Ç¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î¡¢¤É¤³¤¬³Ú¤·¤¤¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£µ¿»÷ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡ÄÆþ¤ê¹þ¤Þ¤º½ª¤ï¤ë¸½¾ì¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤³¤¬³Ú¤·¤¤¡£¡ÊÌò¤È¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÏÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¸¤ã¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
25Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¡¢½Ð±éºî¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡ÊÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ë¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£·àÃæ¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÍ£¡Ê12¡Ë¤¬±é¤¸¤¿1ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦²ÅÄ¥Õ¥¤ÎÊì»í»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤Ï1ÅÙ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤¬Â¿¤¤»ä¤¬¡¢¤Ë¤³¤ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÉÔµ¡·ù¤ÊÊì¿ÆÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÁáÀî´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÅÜ¤Ã¤¿´é¤¬¾ð½ï¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Îµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥«¥ó¥Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£