ローソン「飲む麻婆豆腐」発売、冷やして味わうドリンク【飲む◯◯シリーズ 第31弾】

ローソンは1月13日、全国の店舗でチルド飲料「飲む麻婆豆腐」（税込298円）を発売する。

※「ローソンストア100」では取り扱わない。

本商品は、食べ物や調味料を“飲める形”にした人気企画「飲む◯◯シリーズ」の第31弾。今回はデザート系ではなく、食事系メニューとして「麻婆豆腐」をドリンク化した。

「飲む麻婆豆腐」は、冷やして味わう飲料タイプの麻婆豆腐。本格的な麻婆豆腐の辛味と花椒（ホアジャオ）のしびれる刺激、さらに絹ごし豆腐のなめらかな食感を楽しめるという。

ローソンによると、「デザート以外の料理を飲んでみたい」「小腹を満たせるドリンクが欲しい」といった消費者の声を受け、人気料理の一つである麻婆豆腐を採用したとしている。

「飲む◯◯シリーズ」は、2019年10月発売の第1弾「飲むソフトクリーム」からスタートし、これまでに「飲むティラミス」「飲むパンケーキ」「飲むマヨ」など、計30品を展開。

ローソン「町村農場 飲むソフトクリーム」（2019年10月発売）

“食べ物を飲む”という意外性と、再現度の高い味わいが話題を呼び、30代〜50代を中心に支持されてきた。

中でも2024年11月に発売された「飲むマヨ」は、「想像以上にマヨネーズ」「本当にマヨネーズそのもの」といった声が相次ぎ、特に30代〜50代の男性から高い評価を得たという。

異色の新作「飲む麻婆豆腐」も、シリーズファンや話題性を求める層から注目を集めそうだ。

ローソン「飲むマヨ」（2024年11月発売）

ローソン「飲むハッピーターンオ・レ」（2022年5月発売）

ローソン「町村農場 飲むプリン」（2021年2月発売）

ローソン「町村農場 飲むソフトクリーム チョコミックス」（2020年9月発売）

ローソン「不二家 飲むカントリーマアム バニラ/ココア」（2024年9月発売）

ローソン「ふって飲むティラミス」（2020年11月発売）