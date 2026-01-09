【不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」】チョコ掛けドーナツなど新作4品が登場 / アリオ亀有に新店オープン、福袋の販売も

不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」にて、新商品4品を発売する。代表商品「milkyドーナツ」にチョコレートを掛けたフレーバーに加え、「リングドーナツ」や「ドーナツのまんなか」が新たに定番ラインアップに加わる。

また、東京都葛飾区のアリオ亀有内に新店舗「ペコちゃんmilkyドーナツ アリオ亀有店」を2026年1月16日(金)10時にオープンする。新店オープンを記念し、福袋の数量限定販売と、購入者向けのプレゼントキャンペーンを実施する。

〈定番ラインアップに加わる新商品4品〉

◆milkyドーナツ(苺チョコ) 税込238円

ミルキーに使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げた「milkyドーナツ」に、苺風味のチョコレートを掛け、ホワイトチョコチップをトッピング。2026年1月9日(金)発売。

milkyドーナツ(苺チョコ)

◆milkyドーナツ(ホワイトチョコ) 税込238円

「milkyドーナツ」にホワイトチョコレートを掛け、カラフルなチョコスプレーをトッピングした一品。2026年1月9日(金)発売。

milkyドーナツ(ホワイトチョコ)

◆リングドーナツ(プレーン) 税込212円

北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げ、練乳シュガーをまとわせた、ふわもち食感のリングドーナツ。2026年1月16日(金)発売。

リングドーナツ(プレーン)

◆ドーナツのまんなか(国産きな粉) 税込212円

リングドーナツの中心部分を揚げた、ふぞろいな形が特徴のプチドーナツ(3個入)。国産きな粉の香ばしい風味と自然な甘みが楽しめる。2026年1月16日(金)発売。

ドーナツのまんなか(国産きな粉)

〈新店舗「ペコちゃんmilkyドーナツ アリオ亀有店」概要〉

不二家は「ペコちゃんmilkyドーナツ」の店舗展開を拡大しており、新たにアリオ亀有内へ出店する。JR亀有駅から徒歩圏内に位置する。

◆ペコちゃんmilkyドーナツ アリオ亀有店

オープン:2026年1月16日(金)10:00

住所:東京都葛飾区亀有3-49-3

電話番号:03-6662-4450

営業時間:10:00〜21:00(アリオ亀有に準ずる)

〈オープン記念企画〉

新店オープンを記念し、福袋の数量限定販売と、購入者向けのプレゼントキャンペーンを実施する。

◆オープン記念福袋「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」

税込2,525円。オリジナルトートバッグに、不二家のお菓子やグッズ、ドーナツクーポン券(好きなドーナツ3個引換券)を詰め合わせた内容。

「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」

【詰め合わせ内容】

･トートバッグ(ペコちゃんmilkyドーナツ)

･ミルキー袋

･バンブーファイバー配合マグカップ(ペコちゃんmilkyドーナツデザイン)

･デリシャスパイ(8包入)

･ミルキーバウムクーヘン 3個

･ペコちゃんmilkyクッキー 3枚

･ドーナツクーポン券(好きなドーナツ3個引換券)

また、店内商品を税込1,000円以上購入すると、「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」を1枚プレゼントするキャンペーンも実施する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」

〈「ペコちゃんmilkyドーナツ」とは〉

「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルク風味をイメージしたドーナツ専門店。北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げ、素朴でやさしい味わいに仕上げたドーナツを中心に展開している。

「ペコちゃんmilkyドーナツ」