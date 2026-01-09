玉木宏、下積み時代のバイト先で接客していた大物芸人 当時のエピソードにスタジオどよめき
【モデルプレス＝2026/01/09】俳優の玉木宏が、7日放送のフジテレビ系『超ホンマでっか！？TV』（よる9時〜）に出演。下積み時代を振り返る場面があった。
【写真】玉木宏が下積み時代に接客していた大物芸人
この日の番組では「正月太りを解消する方法」をテーマにトークが展開された。MCの明石家さんまから体型が変わらないことについて聞かれた玉木は「いや、すぐ太りますよ。さんまさんと初めてお会いした頃は、もうちょっとぽっちゃりしてたんで」とさんまと初対面した下積み時代のエピソードを切り出した。
さんまは、当時通っていたゴルフ練習場で玉木がアルバイトをしていたと説明。「俺が注文したアイスコーヒーとか（届けてくれた）。担当みたいにしてくれて。『役者目指してるんです』『頑張れよ』って言うて」とやりとりを明かし、スタジオからは「えーっ！」「嘘！？」と驚きの声が上がった。
さんまは、玉木の妻で女優の木南晴夏をゲストに迎えた『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（2日放送）でも、下積み時代の玉木と接点があったことに言及。役者を目指していた玉木にオーディションの結果などを聞いていたと話し「いつも喋っていた男が今やスターになってんねんからね。バイトの時に喋っていてとんでもない男前で。役者目指して必死にもがいている20歳の青年がいたわけやから」と当時から光るものがあったと絶賛していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆玉木宏、下積み時代に大物芸人に接客
◆明石家さんま、下積み時代の玉木宏とのエピソード
