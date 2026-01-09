特製唐辛子マヨ付き『明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味』新登場/ 1月12日発売【明星食品】

明星食品は1月12日から、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣(マーラー)味」を全国で発売する。希望小売価格は236円(税別)。

1995年に販売を開始した「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、ソースの香ばしさとからしマヨネーズを組み合わせたこってり感が好評という。

今回、若い世代を中心に人気を集めている中国四川料理の味付けの1つ「麻辣」味を採用した。麻辣は、花椒の痺れる辛さと唐辛子のヒリヒリするような辛さが特徴。冬の時期は、体を温めたいという理由で辛い商品を選ぶ人が増えることを受け、寒さの厳しくなる1月を発売時期に選んだとしている。

商品開発にあたっては、麻辣の世界を堪能してもらうべく、ソースやふりかけ、特製マヨにこだわったという。

〈「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」概要〉

ソースは、麻辣醤やもろみを加えたタレに、花椒の香りを効かせたオイルを合わせて仕上げた。唐辛子と花椒をふりかけに使用。痺れと辛味をアクセントに仕上げた特製「唐辛子マヨ」を付けている。歯切れの良い麺を組み合わせた。

内容量は114g(麺90g)。一口食べるごとに、じわじわと来る辛さと旨みがやみつきになる、「刺激的な味わいの一平ちゃん」としている。

【希望小売価格】236円 (1食 / 税別)

【発売日】2026年1月12日(月)

【発売地区】全国

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」