有村架純、年越しは「おうちで。人さまに見せられない姿で過ごしてましたよ」

女優の有村架純（32歳）が、1月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。“年末年始の癒やし時間”について語った。



8日にファッションブランド「ロエベ」の日本最大の旗艦店「カサロエベ銀座」で行われたオープン記念イベントに、有村架純らが登壇。番組のインタビューに対応した。



“年末年始の過ごし方”を聞かれた有村は「仕事を忘れそうになりながら…（笑）。好きなときに寝て、好きなときに食べて。年越しはおうちで。家族でのんびりおしゃべりしながら。とにかく人さまに見せられない姿で過ごしてましたよ」と語る。



また、お正月は「お友だちと初詣にも行きました。お願いごとはしていないんですけど、感謝だけ伝えに行きました。そのあとお茶して、久しぶりに会ったので、積もる話をたくさんして」と語った。