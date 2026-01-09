洗濯の後「靴下をペアにするのが面倒すぎる問題」にサヨナラ！ たった110円で解決した方法は
洗濯したあとの「靴下のペアがなかなか見つからない問題」に苦戦していませんか？ 靴下は他の洗濯物よりも小さいからこそ、行方不明になりがち。家族が多ければそれだけ、バラバラになった靴下のペアを揃えるのが大変ですよね。
今回紹介するのは、そんな日常のストレスから解放してくれる100円ショップCan☆Do（キャンドゥ）で見つけた、「くつ下洗いの三兄弟」（税込110円）。洗濯前にペアにして挟んでおくだけで干すまでの一連の動作がスムーズに！ おすすめポイントについて紹介します。
◆「片方どこ？」がなくなる「靴下洗いの三兄弟」
筆者の場合、家族分の洗濯物を同時に回しているので、洗濯後、干すときにペアを合わせるのが地味にストレス。兄弟で同じデザインでサイズ違いの靴下を履いていたりもするので大変です。気づけば「ネイビーとブラックの靴下がペアになっていた」なんてことも。
洗濯は毎日のことだからこそ、できるだけストレスなく、スムーズにこなせると嬉しいですよね。
「靴下洗いの三兄弟」は、クリオネのような形をした靴下用のクリップで、脱いだ瞬間からペアにしておけば干すまでの動作がスムーズになる優れものです。カラフルなカラーも可愛く、筆者宅では子どもたちにそれぞれの色を決めておくことで誰の靴下か一目で分かるようにしています。
◆脱いだらクリップではさむだけ！
まずは上部の丸い部分のストッパーを外します。
ストッパー側をつまむと先端が大きく開くので、洗濯バサミのような形になります。
靴下を脱いだ時に先端をクリップではさんだら、そのまま洗濯機に入れて回します。洗濯後もクリップがしっかり付いた状態なので、靴下のペアが洗濯中にバラバラになることなく、誰の靴下かも一目瞭然（りょうぜん）です。
何より嬉しいのが、洗濯後もクリップが付いた状態でそのまま干せるということ。ストッパーになっている丸い部分にピンチを付けることでしっかりと挟むことができるので、干すときにわざわざ外す手間もありません。
◆冬は手袋の洗濯にも便利
冬は靴下だけでなく、手袋やレッグウォーマーなど常にペアにしておきたいアイテムにも活用できます。
手袋は同じものをいくつか洗濯すると左右が入れ替わったりすることがあるので、靴下と同じように予めペアにした状態で洗濯できると手間がなくなり、干すまでが圧倒的にスムーズになりますね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
