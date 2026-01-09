3連休の福岡は「台風並みの暴風」「雪」に警戒 11日は平地でも3センチの予想 気象予報士が解説
3連休は福岡で平地でも大雪の恐れがあります。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の解説です。3連休のポイントはこちらです。
10日から沿岸部を中心に台風並みの暴風となる恐れがあります。
11日も暴風は続き、さらに広く雪が降る見込みです。
12日の成人の日になると風は弱まり、雪もやむ見込みです。
雲の動きを見ていきます。
11日午前0時から時間を進めていくと、明け方から雨や雪の範囲が広まり、朝は平地でも広い範囲で雪として降る見込みです。
夜になると、雪や雨が降る所はなくなる見通しです。
山口県を除く九州北部で予想される雪の量は、多いところで平地で3センチ、山地で10センチです。
ただ、注意が必要なのは雪だけではありません。10日からは非常に強い風に注意が必要です。
予想される最大風速は、福岡地方の沿岸海域と北九州地方の響灘で20メートル。北九州地方の瀬戸内側で18メートル、福岡県内の陸上で15メートルの予想です。最大瞬間風速は30メートルと台風並みの暴風となる見込みです。
この30という数字、一体どれくらいの強さなのかといいますと、真ん中のイラストの「非常に強い風」にあたります。看板が落下し、飛来するほどの強さです。
沿岸部では特に、10日から11日にかけて暴風に警戒してください。
成人の日の12日は雪もやみ、風も弱まりますが、この3連休は全国的に雪や暴風で荒れた天気となるので、交通機関に影響が出る可能性が高そうです。
最新の気象、交通情報を確認するようにしてください。
