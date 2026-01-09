「雪山へ向かうあのワクワクを、もう一度…」

冬季限定の臨時列車「シュプール号」の運行開始40周年を記念し、オリジナルグッズが発売されます。

【画像を見る】どんな商品？冬季限定の臨時列車｢シュプール号｣ のオリジナルグッズ 全12種の車両デザイン キーホルダーやタオルなど

「シュプール号」は1986年1月に当時の国鉄が運行を開始した“冬季限定”の臨時列車で、主に首都圏・中京圏・関西圏と信越エリアなどのスキー場を結んでいました。



1992年にピークを迎え、“冬の風物詩”として親しまれてきましたが、2005年度（一部イベント列車を除く）にその歴史に幕を下ろしています。

今回発売されるグッズは、「雪山へ向かうあのワクワクを、もう一度形にして残したい」という想いからJR東海リテイリング・プラスが企画したもので、JR東海だけでなく、JR東日本・JR西日本からも商品化の許諾を得て、当時の多彩な車両をモチーフに採用しているということです。

全12種の車両デザイン キーホルダーやタオルなど…

商品ラインナップには、全12種の車両デザインを集めたトレーディングアクリルキーホルダー（税込660円、BOX販売7,920円）をはじめ、クリアファイル（税込440円）、タオルハンカチ（税込770円）、マフラータオル（税込2,200円）などが用意されています。

モチーフとなっている車両は、183系、185系（フルフル）、583系（国鉄色）、EF64 66（ユーロライナー色）、ユーロライナー、リゾートライナー、381系（パノラマ車）、381系（貫通型）、583系（きたぐに・旧塗装）、キハ181系（はまかぜ色）、キハ65形（エーデル）、14系（シュプール＆リゾート）の12種類です。

商品は、1月16日（金）から、JR東海リテイリング・プラスが運営する鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」（JR東海 東海道新幹線 品川駅構内）および公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」で購入できます。