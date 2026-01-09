おめでたいことに批判の声を投げかけるのは無粋なこと──著名人の場合はその対象から除外されるのはなぜだろうか。元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28才）とBOYS AND MENの辻本達規（34才）による結婚会見に対し、SNSではお祝いの言葉があふれたが、同時に批判の声も目立った。臨床心理士の岡村美奈さんが、慶事にも反感の声があがった背景を分析する。

【写真】松井珠理奈、美脚をあらわにしたバスルームでのショット

今ではあまり見ることがなくなった結婚会見が、7日、都内で行われた。金屏風の前に揃って登場したのは元SKE48・AKB48の松井珠理奈さんとBOYS AND MENの辻本達規さん。

華やかながら落ち着いた色合いの和服姿で現れた二人だが、辻本さんはライブ中のケガでかかとを骨折していたため松葉杖での登場。松葉杖でゆっくり歩く辻本さんの後ろから、見守るようにゆっくり歩を進める松井さんの顔には晴れやかな笑顔が広がっていた。

1日には、辻本さんの所属事務所が公式サイトで二人の結婚を事実と認め、会見を開くと報告したこともあり、会見にはかなりの数のカメラが集まった。辻本さんは「こんなにたくさん集まってくれて、感動しています。ありがとうございます」と挨拶。会見を開いた理由を「僕は19歳から、彼女は11歳から芸能の世界で皆さんに育てていただいていた御恩があるので、経緯を自分たちの口から伝えるのが最善ではと思い、二人で会見することにしました」と明かした。二人揃ってカメラに向かって結婚指輪を見せると、松井さんの人差し指には大粒の真珠の指輪が。松井さんの名前”珠”が真珠の珠であり、三重県への旅行では、松井真珠店という店で辻本さんがネックレスを送り、婚約指輪は真珠と決めていたというエピソードも披露され、微笑み合う二人は幸せそのものだった。

微笑ましくおめでたい話である。ネット上には祝福する声や自分たちの言葉で伝えたいという姿に好感が持てるという声もあるが、わざわざ会見することもないだろう、二人の結婚会見に興味はないという反感の声もあがる。自身のプライベートに関する報告はSNSを使う芸能人や有名人がほとんどという昨今、会見を開いた二人は目立ちたいだけ、自己主張したいだけと感じた人もいたようだ。また、二人は現在、主に東海圏で活躍しているため、全国的にはその活動を知らない人も多かったことも批判につながったようだ。

金屏風会見といえば、世間によく知られた大物芸能人や一流アスリートなどが行ってきたという感覚が世間にはあるのではないだろうか。例えば元日に所属事務所の公式サイトで、映画監督との結婚を報告した女優の長澤まさみさんが、もし金屏風会見を開いたなら、ネット上に反感の声が出なかったのではないだろうか。大物女優と国際的に活躍する映画監督の結婚に、メディアの扱いも世間の目も違っただろう。

昨年11月には、歌舞伎俳優の中村橋之助さんと元乃木坂46の能條愛未さんが金屏風の前で婚約会見を行った。この会見に世間が違和感を覚えなかったのは、二人の結婚にそれだけの伝統や格式、知名度などがあると人々が感じていたからだ。能條さんは松井さんと同じくアイドル出身だが、橋之助さんは歌舞伎の名門成駒屋の当代、中村芝翫さんとタレントの三田寛子さんの長男で、歌舞伎界のプリンスだ。会見には、歌舞伎界だけでなく御贔屓筋や関係者へのお披露目という意味合いもあっただろう。

人は芸能人や有名人著名人などを無意識のうちに格付け、ランク分けしている。人気があるかないか、売れているか売れていないか、全国区か地域限定か、超一流か二流か、その人によってランク付けは様々だ。毎年お正月に放送される「芸能人格付けチェック」（テレビ朝日系）は1つの例で、目利きなどで芸能人などを一流、二流と格付けしていく人気番組で、メディアの世界も当の出演者たちや視聴者も、格付けすること、されることを楽しみ、そこに疑問を感じてはいない。

とはいえ、おめでたい報告をした二人に対して、わざわざネット上に批判的な言葉を投げかける必要があるだろうか。関心がなければスルーすればいいだけの話だ。何はともあれ、末永くお幸せに。