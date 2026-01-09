ことの発端は10秒ほどの動画だ。カメラには学校のトイレにいる高校生が8人ほど映っており、中央にいる男子生徒がファイテングポーズをとっている。すると、ほうきをもった男子がこう言葉を発した。

【写真を見る】「レディー……ゴー！」少年がトイレ内でハイキックを繰り出す瞬間、学校周辺の様子ほか

「レディー……ゴー！」

次の瞬間、拳を構えていた男子がトイレの奥にいた別の男子の顔面にいきなりパンチを放った。続いて右足のハイキック、そして再び右手のパンチを喰らわせたところで動画は終わっている。攻撃されていた男子は終始、抵抗する様子を見せず、周りにいた生徒たちはその状況をはやし立てていた。

場に居合わせた生徒らの何人が、この10秒ほどの動画が警察を含む多くの人を巻き込む大問題に発展すると予想していただろうか──。

大手紙社会部記者が解説する。

「1月4日、Xの暴露系アカウント『DEATHDOL NOTE（サブ垢）』が、栃木の県立高校で"トイレでいじめ"が起きたと説明した動画を投稿した。動画は広く拡散され、現在までに1億回以上のインプレッションとなっている。

同日中に栃木県教育委員会と当該の学校、さらに第三者から通報を受けた県警が事態を把握。翌日から聞き取りを開始しました。県警は暴行事件として捜査を進めており、加害者とみられる生徒から事情を聞いています。捜査関係者によれば動画は複数の生徒間で共有されたものだったということです。

少年法が適用される未成年のいじめや暴行事案について、今回のように捜査情報が公開されることはまれ。公的機関が関わっているとアピールすることで、SNSの誹謗中傷や誤情報の拡散などを防ぐ意味合いもあるとみられます」

高校側は7日、動画に映る学生らが自校の生徒だと認め「いじめの定義に該当し得る」と見解を発表。撮影は昨年12月19日、トイレ清掃後に行われたとしている。

関係各所が"異例のスピード対応"をしているものの、SNSの拡散力はそれを上回る勢いだ。その様子はもはや誹謗中傷を超えた、個人攻撃のようにもなっている。地元民放の記者が話す。

地元に広がる不安「加害者宅にYouTuberも」

「動画に映る子の個人情報などが暴かれ、広く拡散されています。特に暴行を加えているAさんに対してのヘイトは凄まじく、本人の過去の写真から、家族の名前や自宅住所まで晒されている。

7日にはあるYouTuberが彼の自宅まで押しかけインターホンを鳴らす動画をアップしています。彼の家や学校付近に県外からの野次馬が現れるということもあり、県警は周辺のパトロールを強化しているそうです」

そんななか、1月8日、渦中の県立高校では始業式が行われた。この学校に友人がいるという地元の男子学生が、母親同伴のもと取材に応じた。

「動画に映っていた子たちは、式に参加しなかったようです。警察の捜査の兼ね合いかどうかは知りませんが、自宅謹慎のような状態なんじゃないかという話でした。詳しい話はまだ学生にはないみたいで、明日の保護者説明会を待っている状況だそうです」

この県立高校ではこれまで、騒動の影響を受けて一部の運動部が大会を棄権。動画とは無関係の生徒も不安を覚えているという。始業式当日、NEWSポストセブンはこの学校の様子を取材するため現地を訪れたが、15時半頃の時点ですでに校舎にひと気はなく、下校させられたようだった。

「学校は『誰がデスドルのSNSに動画を共有したか』という話で持ちきりのようです。まあ、いわゆる"犯人探し"ですよね。気持ちはわかりますけど、そんな特定をしたって何にもならないのに……」（同前）

県教委は「誹謗中傷がないように」

他方で、学校側は事態をどうみているか。現在も対応に追われている栃木県教育委員会高校教育課の担当者に見解を聞いた。

──どのような対応をお考えかお聞かせいただきたい。

「関係している生徒の心のケアですね。スクールカウンセラーとか、県の福祉部にそういう部署もありますので、そういう部署と協力しながら心のケアにつとめるというところです」

──加害者の特定や学校への抗議など、さまざまな反響についてはどうお考えでしょうか。

「心のケアの大半がそこですよね。SNS上で写真まで晒されて、自宅まで特定され、最悪の場合は押しかけられてしまう。そうした被害に対するケアに努めるということです。あとは安全確保ですかね」

──安全確保とはどういうことなのでしょうか。

「今日（8日）は無事に通常どおりの新学期を始めることができたのですが、学校の周りには色々な方がいらっしゃるような状況です。マスコミの方というよりは一般の方などが来ている。対策しなければ脅迫や脅しのような、命にかかわるような状況になりかねない」

──生徒さんや教師の方の安全を最優先に考えていると。

「はい、学校関係者の安全確保ということですね。事態を平常に戻していくということに注力しているということです」

──具体的にどういう形での安全確保になるのでしょうか。

「そこは県警の方と連携し、警らなどを依頼して対応してもらっております」

──7日の会見で「二次被害が出ないように強く願う」と発言があった。やはりそのあたりが強調したい部分なのか。

「それはあります。今も公式発表がないまま、ものすごいスピードで情報が拡散している。そうした状況のなかで誹謗中傷がないようにと、そう願っております」

年始早々、世を騒がせている"いじめ疑惑動画"。一刻も早く、学生たちの日常が戻ることを祈るばかりである。

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！