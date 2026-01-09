落語家の立川談春（59）が9日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲストとして生出演し、同局のドラマ枠「日曜劇場」の裏話を披露した。

本業の落語のみならず、俳優としても数々の作品に出演してきた談春。同局作品では、14年の「ルーズヴェルト・ゲーム」、15年の「下町ロケット」に出演し、ともに存在感を示した。番組パーソナリティーの今田耕司とは舞台共演の後、「下町―」でも共演し、親交が深まった。

日曜劇場といえば、重厚な作風が多いTBSの看板ドラマ。両作品とも、「VIVANT」の監督などで知られる福澤克雄氏が演出で入っていた。

現場の雰囲気も、緊張感あふれるものだったという。「ドラマの撮影現場って、撮ってる雰囲気がパワハラじゃね？」。若林有子アナウンサーは「うちにパワハラはありませんから、やめて下さい！」と否定したが、今田は「パワハラとは言わないですよ。ただ、日曜劇場は異常です」と応じた。

談春は撮影初参加の日を覚えているという。「とんでもないベテランの人でも、こんなに緊張なさるんだって時、あったじゃないですか？こんな間違い方をしないだろうという間違い方をするの。しかも、私は撮影初日だったの。相手役の人がね…。後にも先にも、ジャイさん（福澤氏）が声を荒げたの初めて」。普段は優しいタイプの福澤氏の激高で、「それでいっぺんにピリっとなって」と振り返った。

「怖いって意味じゃないんですよ。ドラマを撮るというのを生業にしている人でも、日曜劇場、ジャイさんは違うみたい。だからありがたかったです」。すると今田も「同じシーンを10回くらい、角度を変えてやるんですよ」と、演出面での飽くなき姿勢に驚いていた。

ほぼ初めての大作ドラマでの出来事だったが、談春にとっては「世間は運が悪いと言うんだけど、私は運がいいと思う」という。「一番最初が、何でも一番困難なんですよ。世の中に出て初めて見た大人が、立川談志でしょ？（舞台は今田と）2人でね。それで日曜劇場でしょう？あとはどこ行っても楽」とぶっちゃけていた。