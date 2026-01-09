歌手の水樹奈々（45）の公式Xが9日に更新され、25日に鳥取県のMOVIX日吉津で行う予定だったライブビューイング上映を中止することを発表した。

「2026年1月6日に発生しました島根県東部を震源とする地震の影響により、現在「MOVIX日吉津」は営業を見合わせております。現時点で、営業再開の目途が立っていないため、1月25日に予定していますNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026 LIVE VIEWINGの上映を中止させていただきます」と上映中止を発表した。

「MOVIX日吉津のチケットを購入された方につきましては、チケット代金の払い戻しをいたします」などと案内し、「何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします」とした。

6日に鳥取県と島根県で震度5強の地震が発生。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定されている。

「MOVIX日吉津」は公式サイトで、「1月6日10時18分頃の地震に伴い、施設の安全確認および設備点検のため当面の間休館いたします。営業再開については決まりしだいこちらでお知らせいたします」などと案内している。