10日、薩摩地方で雲が広がりやすく晴れたり曇ったりとなるでしょう。大隅地方と種子島・屋久島地方はおおむね晴れ、日差しが十分に届きそうです。奄美地方は朝は晴れますが、日中は雲が広がり、にわか雨の所があるでしょう。



一方、11日は雨が中心で、気温が大きく下がる見込みです。上空には強い寒気が入り、山沿いでは雪の恐れがあります。海上では警報級の強風や高波に注意が必要です。はたちの集いなどの外出時は、防寒対策を心がけてください。（詳しくは動画をご覧ください）