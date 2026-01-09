堀琴音の今年のテーマは「自分らしく!!」 これに安田彩乃や先輩男子プロが反論、コメント欄で楽しいバトルを展開
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。仲良しの安田彩乃とともに早くも合宿をスタートさせたことを投稿した。
【写真】ファンにも人気のトレーナーを着た堀琴音&安田彩乃
「合宿開始〜」と記すと、色違いの長袖トレーナーを着た2人の写真を公開。胸に描かれているのは長尺パターを使い、インパクトの瞬間もカップを見続けているという個性的なパッティングフォームの堀を描いたイラストと、英語で「みんなちがって、みんないい」という言葉だ。そして投稿では「今年のテーマは 自分らしく!!」と力強く宣言した。これに対して安田は「大丈夫、いつも自分らしいよ！笑 だから、今年も！だね」とコメントすると、堀は「もっともっとクセ強く 自分らしくいきたいと思います。笑笑」と言い返していた。さらに先輩プロゴルファーで堀姉妹の合宿などをサポートしている東家賢政が「（安田と）全く同じ事を思いました。まだ伸びしろがあるだなんて考えただけで震えます。笑」と参入すると、「え、伸びしろだらけですよ東家さん。笑笑」「伸びていく分だけ、徐々に距離を取らせて頂けると幸いです。前向きにご検討ください。笑」と、楽しい掛け合いを展開していた。昨年の堀は「日本女子オープン」で、メジャー大会初優勝。2016年の同大会では終盤で単独首位に立ったものの、当時アマチュアだった畑岡奈紗に逆転を許し1打差の2位に敗れた。今回も15歳のアマチュア、廣吉優梨菜との優勝争いとなったが落ち着いて首位を守り抜き、3年ぶりのツアー通算3勝目を挙げることができた。新年早々から合宿に入った堀に対し、ファンは「今期も頑張ってくださいね」と熱い声援を送っていた。
