「どうしても横に出したくない人」小平智が挑戦した林からの脱出ルート 会心の一打に「抜けたね」と本人も驚きの表情
小平智が自身のインスタグラムを更新。林に打ち込んでしまったものの、積極的な脱出方法を試みたスーパーショットを動画で投稿した。
【動画】アマチュアは真似厳禁？ 小平智が見せたトラブル脱出のスーパーショット
カート道を越え、林の中に打ち込んでしまった小平。通常なら木に当たることを避けて確実にフェアウェイに戻したいところだ。しかし投稿にも「どうしても横に出したくない人」と記した通り、小平にはそのような安全ルートは選択肢になかった。狙う方向に向かって、木々が作り出した一本道を果敢に狙っていった。方向性を重視しながらも力強いショットを見せた小平。ボールが真っ直ぐに飛んでいったことを確認すると、カメラを振り返って「抜けたね！」と驚きの表情を浮かべた。見ていた人たちからも笑い声が起こると、「そこ抜けるの？」との声が漏れていた。投稿を見たファンからも「えぇーーー すごいっ」「並木ショット」「さすがです！！ でもドヤ顔おもしろすぎ」「アマチュアにはその方向に抜け道が見えない」など、驚きと称賛のコメントが集まっていた。小平は長らく米国男子ツアーを主戦場に戦ってきたが、2024年7月から日本ツアーに復帰。昨年8月に開催された新規大会「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」で7年ぶり通算8勝目を果たすと、昨年の最高賞金額4260万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利、安田祐香ら女子プロ4人で「いつもの冬旅行」 大量の自撮り写真公開に渋野日向子や山下美夢有が「いいね！」で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山下美夢有がハワイでトレーニングをスタート！ 妹・蘭を背負ってダイヤモンドヘッドからスタスタと下山
ドイツのドラコン世界王者がパターで打つスティンガーショット！ 200ヤード超えに満面のドヤ顔「パターが無事だったことに驚いた」
【動画】アマチュアは真似厳禁？ 小平智が見せたトラブル脱出のスーパーショット
カート道を越え、林の中に打ち込んでしまった小平。通常なら木に当たることを避けて確実にフェアウェイに戻したいところだ。しかし投稿にも「どうしても横に出したくない人」と記した通り、小平にはそのような安全ルートは選択肢になかった。狙う方向に向かって、木々が作り出した一本道を果敢に狙っていった。方向性を重視しながらも力強いショットを見せた小平。ボールが真っ直ぐに飛んでいったことを確認すると、カメラを振り返って「抜けたね！」と驚きの表情を浮かべた。見ていた人たちからも笑い声が起こると、「そこ抜けるの？」との声が漏れていた。投稿を見たファンからも「えぇーーー すごいっ」「並木ショット」「さすがです！！ でもドヤ顔おもしろすぎ」「アマチュアにはその方向に抜け道が見えない」など、驚きと称賛のコメントが集まっていた。小平は長らく米国男子ツアーを主戦場に戦ってきたが、2024年7月から日本ツアーに復帰。昨年8月に開催された新規大会「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」で7年ぶり通算8勝目を果たすと、昨年の最高賞金額4260万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利、安田祐香ら女子プロ4人で「いつもの冬旅行」 大量の自撮り写真公開に渋野日向子や山下美夢有が「いいね！」で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山下美夢有がハワイでトレーニングをスタート！ 妹・蘭を背負ってダイヤモンドヘッドからスタスタと下山
ドイツのドラコン世界王者がパターで打つスティンガーショット！ 200ヤード超えに満面のドヤ顔「パターが無事だったことに驚いた」