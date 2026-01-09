ボートレース芦屋のPR隊が9日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、12日から17日まで行われるG1「全日本王座決定戦 開設73周年記念」をアピールした。

年初に早くも超豪華メンバーが芦屋に集結する。初日、2日目のWドリーム戦にはゴールデンレーサー8選手が出場。初日「全日本王座ドリーム」1号艇は地元福岡の西山貴浩（38）。4号艇・峰竜太（40＝佐賀）や6号艇・上條暢嵩（32＝大阪）らを相手に勝ち切ってシリーズを突っ走るか。2日目「アシ夢ドリーム」にはグランプリ覇者の桐生順平（39＝埼玉）が5号艇で登場、迎え撃つ1号艇は地元の瓜生正義（49）。いずれのレースも目が離せない戦いとなる。

期間中、公式YouTubeに出演するまりえーるは「地元の西山選手に頑張っていただきたいです。また私が佐賀出身なので峰選手も注目しています」と推しの選手を挙げた。場内ではhitomiミュージックライブ（17日）ほか各種イベントを実施する。また、現金や豪華賞品などが抽選で当たる特別電話投票キャンペーンも行う。売り上げ目標は80億円。