ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢7Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢9Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿53ºÐ¤ÎÃË¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À­¤Ï¡¢7Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷À­¤¬3ÆüÁ°¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤¿¾å¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢9Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ÇÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Î»³¸ý¿·ÍÆµ¿¼Ô¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À­¤ÏÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢½÷À­¤Î»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î½÷À­¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£