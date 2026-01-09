男性グループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）が2026年1月7日、自身のインスタグラムを更新。元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（28）との2ショットを披露するとともに、「本日結婚会見をさせて頂きました！」と報告した。

「終始ドキドキしてました」

辻本さんは「本日結婚会見をさせて頂きました！」と報告し、松井珠理奈さんとの笑顔ショットを投稿。会見を振り返って「正直こんな女子会みたいな話ここでしてていいのか？と終始ドキドキしてました」とつづっていた。

また、「今まで支えてくださった皆様に少しでも恩返しができていたりこれからも応援しようと思ってもらえたら幸いですいつまでも全力な夫婦でおれるようボイメンも旦那も変わらず頑張ります」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、辻本さんはグレーの着物姿で、松井さんは淡いピンクの着物姿。金の屏風の前に立ち、二人で指輪をみせるポーズをとり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「結婚おめでとうございます」「幸せな気持ちになりました！」「末永くお幸せにーー」「ほっこりしました」「お似合いなご夫婦ですね」といったコメントが寄せられていた。

松井さんも1月8日のインスタグラムで「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と報告していた。