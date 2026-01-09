ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は157.40近辺、ユーロドルは1.1650近辺で推移している。ドル円は東京朝方の156.78付近を安値にほぼ一方通行で買われている。これまでの高値は157.44付近。この動きに連れて、ユーロドルやポンドドルもドル買い圧力を受けている。ユーロドルは1.1646-1.1662、ポンドドルは1.3425-1.2442などのレンジで推移。ドル指数は連日の上昇となっており、本日は主要なレジスタンスとなっていた200日線を上回ってきている。



USD/JPY 157.38 EUR/USD 1.149 GBP/USD 1.3430

外部サイト