テレビ朝日系新ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）が８日にスタートし、初回のゲスト女優にネットが沸いた。

同作は松嶋菜々子演じる東京国税局・資料調査課の敏腕調査官だった米田正子（よねだ・せいこ）が、コメ（資料調査課）本体が扱わない脱税事案を調査する複雑国税事案処理室「ザッコク」を創設し、悪徳脱税者と立ち向かう…というストーリー。松嶋が９年ぶりにドラマ主演を務めている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

初回の悪徳脱税者は、“年金ビーナス”と呼ばれ、メディアに引っ張りだこの紅林葉子。紅林は、老後資金の“正しい”使い方についてセミナーを開催し、高齢者から圧倒的な支持を得ていた。しかし正子は、高齢者をだまして金をむしり取ろうとしているのでは…？ときな臭さを感じる。紅林が代表を務める会社「紅スマイル」の調査を開始し、セミナーに潜入し、実態を探ることに…と展開した。

紅林葉子役を演じた女性にネットは注目。「ナイスキャスティング」「こういう役上手よねー」「敵役がアンミカとかハマり役すぎんか？」「アンミカの使い方正解」「はまり役過ぎる笑」「悪役うまいなー」「破壊力やばいて」と称賛。モデルでタレントのアンミカだ。

アンミカは近年、女優業にもまい進。昨年はフジテレビ系「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」や、毎日放送「君がトクベツ」、ＴＢＳ系「フェイクマミー」などに出演してきた。ネットは「最近ドラマにも出まくり」「最近アンミカ俳優として引っ張りだこやな〜」「ドラマに引っ張りだこで凄（すご）い」の声を寄せた。