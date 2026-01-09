·Êµ¤»Ø¿ô11·î¤Ï3¥«·î¤Ö¤ê°²½¡¡¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ä½Ð²Ù¤¬ÄãÄ´
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬9Æü¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯11·î¤Î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¤Ï¡¢¸½¾õ¤ò¼¨¤¹¡Ö°ìÃ×»Ø¿ô¡×¡Ê2020Ç¯¡á100¡¢Â®ÊóÃÍ¡Ë¤¬Á°·î¤è¤ê0.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤115.2¤È¤Ê¤ê¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë°²½¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÉôÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ä½Ð²Ù¤¬ÄãÄ´¤Ç¡¢»Ø¿ô¤Î²¡¤·²¼¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï10·î¤ÈÆ±¤¸¡Ö²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï25Ç¯9·î¤«¤éÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¡£10·î¤Î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö½Ð²Ù¤Î²óÉü·¹¸þ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤¬¡¢11·î¤Ï°ìÅ¾¡¢¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£