結婚、そして出産。誰もが夢見る「幸せな家庭」のスタートラインに立ったはずのさとこ。しかし、彼女を待っていたのは、義母との「同居」という名の、あまりにも息苦しい日常でした。引っ込み思案な性格ゆえに本音を言えず、じわじわと追い詰められていく孤独。読者からも「価値観が違いすぎる」「解消一択！」と非難が殺到した嫁姑バトルの行方は…？

■善意の仮面を被った義母との、息苦しすぎる同居の幕開け

主人公のさとこは、昔から自分の意見を言うのが苦手な、おっとりとした性格。結婚し、子どもが生まれたことをきっかけに始まった義母との同居生活。最初は温かく迎え入れてくれたかに見えた義母。しかし、共同生活が始まると、その言葉の裏に隠された“無神経な本性”が少しずつ顔を出し始めます。

■我慢の限界はすぐそこに…

さとこはついに気づき始めます。自分を守るためには、戦わなければならない時があることを-。そして義母が隠していた驚きの二面性とは？

果たして、さとこは義母の支配から逃れ、自分たちの幸せを取り戻すことができるのでしょうか…？

こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■気になる読者の反応は？

まずは、義母の二面性やデリカシーのない言動に対する、読者の鋭い怒りの声です。

・旦那に離婚された義理母？ 何だか胡散臭そう！ そもそも離婚の原因は何？ 同居して判明する義理母のキャラクターに戦慄。下手したら地獄を見ることに…。

・「娘だと思っていい」と言いつつ、裏で弟の嫁に「布団もたたんでない」と愚痴る読者のエピソードを読み、義実家の二面性に戦慄。言ってる事がメチャクチャだと理解不能になります！

・デリカシーのない大人っていますよね。親となればなかなか切って離せられないから、ストレスが溜まる一方だと思います。



また、同居の過酷さや、似たような境遇にある読者からの共感と体験談です。

・今の内に同居解消しようよ。言いたいこと言えない人には所詮同居は無理だって。私なら、義母の皿は割るし、家電も壊すわー！

・共感できる所だらけ。息子がお金をくれるのは当然と思っている義父母。息子より自分達が可愛いんだと気付いた瞬間に、サッと冷めました。

・産休明けに仕事に出たら「今の人はいいね、産みっぱなしで」と言われた。必死になって仕事も育児もしているのに、その一言はあんまりです。



そして、窮地に立つ主人公へのアドバイスや、自分らしく生きるためのエールです。

・今からでも遅くないからこんな義母捨てるべき。価値観が違いすぎます。同居は無理ですね。

・人は人、自分は自分。悟りを拓けば、自分の人生薔薇色。他人の評価に振り回されない強さを持ってほしい。

・義理母に負けず劣らずの毒舌で全面対決だ〜！(爆笑) さとこさんがどう変わっていくのか、期待しています。



「家族」という言葉に縛られ、自分を押し殺し続けてきたさとこ。戦いの始まりは苦しく、理不尽なことばかり。しかし、その果てに彼女が得たものは、ただの平穏ではなく「自分自身の人生」でした。嫁姑問題の果てしない闇から、果たして脱出できるのでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)