女優黒柳徹子（92）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。“爆買い”エピソードを披露した。

この日のゲストはWEST．藤井流星。休日の過ごし方について「休みの日は買い物というか。古着も好きで」と話すと、「結構僕、爆買いしちゃうんですよ」と苦笑した。

すると黒柳は「私もしますよ。この間YouTubeで。爆買いしましたね。H＆Mとかそういうとこ行って」と反応。藤井が「徹子さんの爆買いレベルが…どんなレベルなんですか？」と探るように尋ねると、黒柳は「『徹子の部屋』で着るので、毎日お洋服がいるじゃない？そういうところで買うので、バババッと選んで40枚ぐらい。40枚買いました」とあっさり。「1日で。1時間ぐらいで。早いの、私」と笑った。

番組で着用した衣装のその後については「着ちゃうでしょ？ここ（番組）で。バザーに出すところがあって。そうすると、うちのない子どもたちが私からもらったものを売って、それをお金にすると」とチャリティーバザーを行っていると説明。藤井が「僕も困ってて。服がたまっていくので」と相談すると、黒柳は「じゃあください。いらなくなったらください。そこで売ってもらうから」と笑みを浮かべた。