Bリーグが台湾の放送局2社と提携…1月から滋賀レイクスの全試合を放送、オールスターも対象に

1月8日、Bリーグは、2025－26シーズンにおいて台湾の放送局『Videoland Television Network』および『ELTA Technology Co., Ltd.（ELTA TV）』と提携したことを発表した。

今回の提携により、台湾国内では1月以降に開催される滋賀レイクスのレギュラーシーズン全32試合およびポストシーズンが放送・配信されることが決定した。チャイニーズ・タイペイ代表として活躍し、滋賀でプレーする游艾竽の試合が、母国のファンへ届けられることになった。

Bリーグはこれまでにも、アジア地域を主軸とした海外事業展開を積極的に推進し、国外における試合の放送・配信機会の拡大を図ってきた。台湾では過去3回にわたりプロモーションイベントを実施しており、游のBリーグ参戦2年目というトピックも相まって、現地での注目度は急速に高まっている。

台湾での配信に関する詳細は以下の通り。

【Videoland Television Network 配信情報】 ※2026年1月8日時点

■放送媒体



①ケーブル



Videoland Sports Channel 緯來體育台



Videoland Max TV 緯來育樂台



Videoland Roar Channel 緯來精采台



②ライブ配信媒体



YouTube 緯來體育台



Twitch 緯來體育台

■放送対象試合



りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIと



りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン（レギュラーシーズン）2026年1月以降 滋賀レイクス全試合 計32試合

■放送対象国と地域



台湾

■放送期間



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

【ELTA TV 配信情報】 ※2026年1月8日時点

■放送媒体



テレビ、インターネットによる配信サービス



( ELTA Sports 1, 2, 3/ELTA Sports MAX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )

■放送対象試合



りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIと



りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン（レギュラーシーズン）2026年1月以降 滋賀レイクス全試合 計32試合

■放送対象国と地域



台湾

■放送期間



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

【動画】游艾竽のプレーまとめ