来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１月１２日



※成人の日の祝日で日本市場は休場

※米・３年物国債入札

※米・１０年物国債入札



◇１月１３日



０８：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

２２：３０ 米・消費者物価指数

※日・閣議

※米・３０年物国債入札



◇１月１４日



００：００ 米・新築住宅販売件数

０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・経常収支

※中・貿易収支



◇１月１５日



００：００ 米・中古住宅販売件数

００：００ 米・企業在庫

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０４：１０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数



◇１月１６日



０６：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



◇１月１７日



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数







◎決算発表・新規上場など



○１月１３日



決算発表：サカタタネ<1377>，タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ディップ<2379>，ライク<2462>，カネ美食品<2669>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，スターマイカ<2975>，銚子丸<3075>，トレファク<3093>，クリエイトＳ<3148>，テンシャル<325A>，コスモス薬品<3349>，霞ヶ関キャ<3498>，アレンザＨＤ<3546>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，北興化<4992>，ｎｏｔｅ<5243>，竹内製作<6432>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，エコス<7520>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，三光合成<7888>，ライフコーポ<8194>，イズミ<8273>，ブックオフＧ<9278>，歌舞伎<9661>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェースほか



○１月１４日



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，グロービンク<277A>，大黒天<2791>，キユーピー<2809>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＫＰ<3479>，コメダ<3543>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＳＨＩＦＴ<3697>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ＱＰＳＨＤ<464A>，ベル２４ＨＤ<6183>，不二越<6474>，ベイカレント<6532>，良品計画<7453>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，トランザク<7818>，トーセイ<8923>，ＵＮＥＸＴ<9418>，松竹<9601>，東宝<9602>ほか

※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか



○１月１５日



決算発表：ニッケ<3201>，ノダ<7879>

※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックス・グループ，モルガン・スタンレー，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



○１月１６日



決算発表：津田駒<6217>，ネクスＧ<6634>，ＡＨＣ<7083>，ティムコ<7501>，協和コンサル<9647>



出所：MINKABU PRESS