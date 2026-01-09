任天堂は、1月9日に「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」に、『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』を配信タイトルとして追加した。

【画像】「スマブラ」でも知られているアイクが主人公として登場 ゲームのスクリーンショット

『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』は、2005年に発売されたニンテンドー ゲームキューブ用のロールプレイングシミュレーションゲームだ。「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズでもおなじみのアイクが主人公として登場する作品でもある。

さらに、音楽配信アプリ『Nintendo Music』で、本日より『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』の楽曲を配信開始した。こちらは「Nintendo Switch Online」加入のみで聴けるため、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入していない人でも作品の思い出を振り返られる。

『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』などのタイトルが遊べる「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」は、Nintendo Switch 2向けで現在配信中だ。

