９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。日経平均株価への寄与度が高いファーストリテイリング<9983.T>が大幅高となり全体相場を牽引した。



大引けの日経平均株価は前日比８２２円６３銭高の５万１９３９円８９銭。プライム市場の売買高概算は２２億９７３６万株。売買代金概算は６兆２８８１億円となった。値上がり銘柄数は１１１０と全体の約６９％、値下がり銘柄数は４２９、変わらずは６５銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７０ドル高と反発。景気敏感株や防衛関連株などが値を上げた。ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。特に、前日取引終了後に今期業績予想の上方修正を発表したファストリが大幅高となり相場を牽引したほか、半導体や銀行、自動車株なども値を上げた。今晩は米１２月雇用統計の発表が予定されているが、為替は１ドル＝１５７円台前半へと円安が進み、日経平均株価は後場に入り一段高となり８００円を超える上昇となった。結局、ファストリは１銘柄で日経平均株価を約４８０円押し上げた。なお、日経平均先物ミニ・オプション１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万１５２５円２３銭だったとみられている。



個別銘柄では、東京エレクトロン<8035.T>やアドバンテスト<6857.T>が高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が値を上げた。ＩＨＩ<7013.T>や川崎重工業<7012.T>が堅調で、トヨタ自動車<7203.T>やホンダ<7267.T>が値を上げた。東洋エンジニアリング<6330.T>が高く、ＪＸ金属<5016.T>や信越化学工業<4063.T>、ＳＭＣ<6273.T>が上昇した。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、ディスコ<6146.T>が安く、フジクラ<5803.T>やレーザーテック<6920.T>、ソニーグループ<6758.T>が値を下げた。東京電力ホールディングス<9501.T>や三井金属<5706.T>、イビデン<4062.T>が軟調でイオン<8267.T>が売られた。



