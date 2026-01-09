『SEAL Team／シール・チーム』シーズン6ほか、DlifeにてTV初放送

エミー賞14部門ノミネート、主演男優賞（マイケル・キートン）と撮影賞の2部門を受賞し、ゴールデングローブ賞でも3部門ノミネートで男優賞を受賞した社会派ドラマ『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』、そしてエリート特殊部隊の過酷な任務と絆を描く本格ミリタリーアクションの最新作『SEAL Team／シール・チーム』シーズン6が、海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」（ディーライフ）の2026年1月の注目のラインナップとしてTV初放送！

『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』（全8話）



■アメリカ社会を揺るがせた実話ベースの衝撃ドラマ

全米で50万人以上が命を落としたとも言われる“オピオイド危機”。その発端と拡大の過程を、実話をもとに緻密に描いた社会派ドラマ『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』がTV 初放送！ 原作は、ジャーナリスト ベス・メイシーによるベストセラー・ノンフィクション。物語は、依存性の強い強力鎮痛剤「オキシコンチン」をめぐる製薬会社の販売戦略と、それに翻弄される医師、患者、司法関係者たちの姿を交差させながら展開。フィクションと実録を織り交ぜた、ドラマチックかつ硬派なストーリーテリングで事件の深層に迫る作品。

■主演は名優マイケル・キートン、エミー賞主演男優賞受賞作

本作は第74回エミー賞で14部門にノミネートされ、主演男優賞（マイケル・キートン）と撮影賞の2部門を受賞、第79回ゴールデングローブ賞で3部門ノミネートされ、こちらもマイケル・キートンが男優賞受賞するなど、社会性と映像表現の両面で高い評価を獲得した注目作。

主人公は、患者のためを思って処方した鎮痛薬によって、自らも薬物依存に陥ってしまう善良な医師サミュエル・フィニックス。演じるのは、映画「バードマンあるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）」「スポットライト 世紀のスクープ」などで知られる名優マイケル・キートン。その繊細な演技が高く評価され、2022年度エミー賞とゴールデングローブ賞で男優賞を受賞しました。共演は、ケイトリン・デヴァー（「ブックスマート」）、マイケル・スタールバーグ（「シリアスマン」）、ピーター・サースガード（「ニュースの天才」）など、実力派俳優陣が集結。実話ベースならではの重厚なストーリーが展開される。

放送時間

放送日時：1月12日（月・祝）スタート

毎週月曜 夜10：00〜11：10（字幕版）

※再放送：毎週火曜 朝4：00〜5：10

『SEAL Team／シール・チーム』シーズン6（全10話）

『SEAL Team／シール・チーム』は、アメリカ海軍特殊部隊「ネイビーシールズ」の中でも選ばれし精鋭部隊“ブラボー・チーム”の任務と日常を描く、本格ミリタリー・アクションドラマ。世界各地の最前線で命を懸けて遂行する極秘任務の数々と、仲間同士の信頼・葛藤・決断が描かれ、単なるアクションドラマに留まらない“兵士の生き様”を深く掘り下げた内容が高く評価されているヒット作。チームを率いるのは、経験豊富な指揮官ジェイソン・ヘイズ。演じるのは、『BONES -骨は語る-』で12シーズンにわたり主演を務めたデヴィッド・ボレアナズ。本作ではチームメンバーの命を預かるリーダーとして、任務と家庭生活の狭間で苦悩する姿を演じ、新たな一面を見せている。

■シーズン6の展開 戦場を離れたその先に待つ、もう一つの闘い

リーダーのジェイソン・ヘイズ（デヴィッド・ボレアナズ）を中心に、長年の相棒レイ（ニール・ブラウン・Jr）、忠実で情熱的な兵士ソニー（A.J.バックリー）らがお互いを支え合いながら、世界各地の極秘任務に挑んできたブラボー・チーム。仲間の死や負傷、心の傷を抱えながらも、彼らは幾度となく崩壊の危機に面するチームを守り抜いてきた。

シーズン6は、アフリカ・マリでの任務中に突如受けたRPG（ロケット弾）攻撃という衝撃的な幕開けから物語が始まる。チームは壊滅的な被害を受け、戦列を離れた仲間の不在、新メンバーの加入、さらには部隊削減の噂と、次々に試練が押し寄せる。任務の過酷さに加え、信頼の再構築や精神的な揺らぎといった“見えない敵”とも向き合いながら、彼らは困難な作戦を遂行していく。一方、右脚を失い戦場を離れたクレイ・スペンサー（マックス・シエリオット）は妻子との穏やかな生活を取り戻そうとするが、“戦えない自分”への焦燥と無力感に苦しむ。そんな中、退役軍人センターで出会ったPTSDを抱える元空軍兵・ベンとの交流が「誰かの力になれた」という確かな手応えをもたらす。しかしその矢先、クレイには思いもよらない運命が待ち受けていた──。

■通算100話達成「チームの過去と未来をつなぐ橋」となる記念回

シリーズ通算100話を迎える第6話「ブラボーシックス」では、過酷な任務の合間に再会した仲間たちが、それぞれの心の葛藤と静かに向き合う。ショーランナーのスペンサー・ハドナットがこの回を「チームの過去と未来をつなぐ橋」と表現。シリーズの節目として、積み重ねてきた絆や、これからの人生に向けた選択が丁寧に描かれる構成に。 “ヒーロー像”に縛られ、自分の役割に苦悩する者たちの姿は、単なるミリタリーアクションの枠を超えた、深い人間ドラマとして心に残るエピソードとなっている。

放送時間

放送日時：2026年1月14日（水）スタート

毎週水曜 夜10：00〜11：00（字幕版）

※再放送：毎週木曜 夜11：00〜深夜0：00ほか

（海外ドラマNAVI）

