エレコム株式会社は1月9日（金）、iPhone/iPad向けのデータバックアップ用アプリ「ELECOM EXtorage Plus」を公開した。USB Type-Cポートを搭載したデバイスに対応しており、無料で利用できる。

iPhone/iPadとUSB接続したストレージへのバックアップをサポートするアプリ。エレコム製のUSBメモリや外付けSSD、メモリーカードリーダーに対応する。難しい設定が不要で、ストレージを接続してアプリを開くだけで手軽にバックアップできるという。

差分バックアップにも対応。バックアップを実施した後に撮影した写真・動画だけを抽出して自動でバックアップする。バックアップを途中で停止した場合に、そこから再開することも可能としている。

バックアップを開始する日時の指定も可能で、そのため過去にバックアップ済みのデータを含めてフルバックアップをかけることもできる。

その他の機能として、ストレージにバックアップしたデータの復元（一括/選択）や、バックアップデータの一覧およびプレビューに対応。オリジナルデータをiCloudに保存している場合、そこからオリジナルデータをダウンロードしてバックアップするといったことも可能という。

なお同社は、Lightningポート搭載デバイス向けのバックアップアプリとして「ELECOM EXtorage Link」も公開している。