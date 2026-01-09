明治安田J1百年構想リーグ開幕節、FC東京vs鹿島が日テレ系列で生中継決定
日本テレビは、2月7日に開催される明治安田J1百年構想リーグ開幕節のFC東京vs鹿島アントラーズを、日本テレビ系全国ネット（28局）で生中継すると発表した。
2026年はJリーグがシーズン移行を実施。FIFAワールドカップ26前の上半期は、昇降格無しの半年間の特別シーズンとして開催される。ホームのFC東京は長友佑都や佐藤龍之介といった現在の日本代表に招集されている選手も在籍。一方の鹿島は2025年にリーグ制覇を達成。年間最優秀選手となった日本代表GK早川友基をはじめ、得点王のレオ・セアラ、鈴木優磨、植田直通などを擁している。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは90分で決着がつかない場合、PK戦で勝敗を決するレギュレーションとなっている。テレビ中継は13時30分開始で、終了は15時40分まで。最大10分間の延長がある。
日本テレビはこれまで、前年のJ1王者と天皇杯王者が開幕直前に対戦する『FUJIFILM SUPER CUP』を中継してきた。また、今夏はFIFAワールドカップ26をグループステージの日本戦1試合を含む15試合を中継することを発表している。
2026年はJリーグがシーズン移行を実施。FIFAワールドカップ26前の上半期は、昇降格無しの半年間の特別シーズンとして開催される。ホームのFC東京は長友佑都や佐藤龍之介といった現在の日本代表に招集されている選手も在籍。一方の鹿島は2025年にリーグ制覇を達成。年間最優秀選手となった日本代表GK早川友基をはじめ、得点王のレオ・セアラ、鈴木優磨、植田直通などを擁している。
日本テレビはこれまで、前年のJ1王者と天皇杯王者が開幕直前に対戦する『FUJIFILM SUPER CUP』を中継してきた。また、今夏はFIFAワールドカップ26をグループステージの日本戦1試合を含む15試合を中継することを発表している。