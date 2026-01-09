セイヒョー <2872> [東証Ｓ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比44.7％減の1億2100万円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億2500万円→2600万円(前期は1億2300万円)に79.2％下方修正し、一転して78.9％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益も従来予想の7700万円の赤字→1億7600万円の赤字(前年同期は7700万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常損益は8100万円の赤字(前年同期は1900万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.7％→-10.5％に急悪化した。



株探ニュース

