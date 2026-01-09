バリュエンスホールディングス <9270> [東証Ｇ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は14.4億円の黒字(前年同期は1.7億円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の16.7億円→37億円(前期は13.1億円)に2.2倍上方修正し、増益率が27.0％増→2.8倍に拡大し、12期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の15円→30円(前期は10円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.4％→6.1％に急改善した。



