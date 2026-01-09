リソー教育グループ <4714> [東証Ｐ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比21.0％減の16.8億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の31.4億円→25億円(前期は29.3億円)に20.4％下方修正し、一転して14.9％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の23.4億円→17億円(前年同期は14.8億円)に27.4％減額し、増益率が57.9％増→14.7％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比31.3％増の8.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同一期間の8.2％→10.3％に改善した。



株探ニュース

